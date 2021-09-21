Vedat Alexander, 33 yıl sonra gerçek ailesine kavuştu! Önce kebap yaptı, ardından Müslüman oldu

Türkiye'yi ekrana kilitleyen hikayenin başladığı yer İzmir'di... Vedat Alexander Schlienbecker ile ablası Hülya, 1988'de cami avlusuna terk edildi. Alman bir aileye evlatlık verildi. Tam 33 yıl Almanya'da yaşayan iki kardeş, Hristiyan olarak yetiştirildi.

Kısa süre önce evlatlık olduğunu öğrenen Vedat, gerçek ailesini bulmak için Türkiye'ye geldi. Müge Anlı'dan yardım istedi. 19 kardeşinin olduğunu öğrenince şok geçirdi! Programa Ankara'dan bağlanan Adil Yaman, Vedat'ın kendi oğlunu söyledi. Bir süre sonra annesi de yayına bağlanarak gerçeği itiraf etti. Türkiye'yi duygulandıran hikayede, geçtiğimiz hafta tüm kardeşler bir araya geldi.

Hafta sonu babasıyla Ankara'ya giden Vedat, elleriyle kebap yaptı, bol bol çay içti. Dün de canlı yayında Kelime-i Şahadet getirerek Müslümanlığa geçti.

TORUNLARIYLA BULUŞTULAR

Programda anne Fatma Korhan ve baba Adil Yaman, torunları ve geliniyle bir araya geldi. Gözyaşlarını tutamayan Korhan "İnşallah bir gün Hülya'yı da görmek istiyorum. Sen de gel kızım ne olur. İnşallah seni de göreceğim" dedi.