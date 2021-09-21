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    • Yaşam
    • 22.09.2021 06:59
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    • 22.09.2021 06:59
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    Son dakika: Eyüpsultan'da gece yarısı yangın paniği! 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

    Son dakika haberi... Eyüpsultan'da gece yarısı 5 katlı bir binanın çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek herkesi korkuttu.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

    DHA
    Eyüpsultan’da gece yarısı yangın paniği

    Son dakika haberi... Yangın Eyüpsultan, Düğmeciler Mahallesinde saat 03.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Sait Köknar Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın çatısından yükselen alevleri gören mahalle sakinleri önce komşularını uyandırdı daha sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale etti. Polis ekipleri önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın çatısında hasar meydana geldi.

    BİR TANE ADAM ÇIĞLIK ATTI...
    Yangını gören bir mahalle sakini Hüseyin Demirok, "Bir tane adam çığlık attı, biz onun sesine çıktık dışarı kimse yoktu burada. Baktık çatı yanıyor milleti uyandırmaya başladık. Tabi evden çıkmayanda oldu. Camlar patladı büyük ihtimalle aşağı bir şeyler düştü. Çünkü apartmanın arkası da var yaralı yok" dedi.

    MAHALLE SAKİNLERİNİN DE PANİK YAŞADI
    Yangın çıkan binanın çatısından yükselene alevler vatandaşların çektikleri cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde binanın çatısı alev alev yanarken, mahalle sakinlerinin de panik içerisinde oldukları görülüyor. Görüntülerin devamında ise itfaiye ekiplerinin olay yerine geldiği ve yangına müdahale ettiği görülüyor.

    İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Eyüpsultan'da gece yarısı yangın paniği! 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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