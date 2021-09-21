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    Seyfi Dursunoğlu’nun miras davası sarpa sardı!

    Seyfi Dursunoğlu’nun miras davası sarpa sardı! Yeğeninin iki çocuğu vasiyete karşı çıktı. Tanık için “Akli dengesi yerinde değil” suçlaması yaptı! Son kararı Adli Tıp raporu verecek...

    Miras kavgası

    Ekranların sevilen ismi Seyfi Dursunoğlu, geçtiğimi yıl KOAH tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapadı. Üsküdar'daki evini ve bankadaki tüm parasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı.

    İki yeğeninin çocukları Evren-Erhan Saydan vasiyetin iptali için dava açtı. Ö

    nceki gün yapılan duruşmada Saydan kardeşler, vasiyetin hazırlandığı gün tanık olan Dursunoğlu'nun yakın arkadaşı Garabet Baltaoğlu'nun akli dengesinin yerinde olmadığını açıkladı. Mahkeme, hastane kayıtlarının incelenmesi için dosyayı Adli Tıp'a yolladı!

    Seyfi Dursunoğlu, Üsküdar'daki evi başta olmak üzere toplam 15 milyon liralık mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı.

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    Haberler Yaşam Seyfi Dursunoğlu’nun miras davası sarpa sardı!
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