Pandemide doğayla iç içe ve yakın yerler gözde oldu

Coronavirüs pandemisi ile birlikte alışkanlıklar değişti. Alışveriş merkezleri yerini açık havadaki mekanlara bıraktı. Herkes içindeki 'özgür çocukla' tanıştı. İnsanlık kendini mağazalara değil, doğaya attı.

İstanbul Çatalca'daki Başarır At Çiftliği de "Atlayıp gidelim" dedirtecek kadar yakınlıkta ve doğallıktaydı. Başarır At Çiftliği hem at binme imkanı hem de mönüsü ve aktiviteleriyle ziyaretçilerine huzur sağlıyor. Çiftlikte 3 yaş itibarıyla her yaş grubu için günlük at binme, profesyonel binicilik eğitimi, atlı terapi veya müsabakalara hazırlık seçenekleri bulunuyor. Yeşillikler içerisinde köy kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği imkanı sunan Başarır At Çiftliği'nde, binicilik eğitiminin yanı sıra ok atışı, airsoft poligon, salto trambolin, kapalı oyun alanları ve açık oyun alanları ile vakit geçirmek mümkün.

DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞAM

Çiftlik; at binme imkanı, mönüsü ve aktiviteleriyle dolu dolu bir gün geçirmek isteyenlere hitap ediyor.