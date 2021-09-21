Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Güvenlik görevlisi 'maskeni tak' dediği kişi tarafından kör edildi!

    Güvenlik görevlisi 'maskeni tak' dediği kişi tarafından kör edildi. Görme yetisini kaybeden Şükrü Turan, işinden de atıldığını söyledi. Turan ayrıca "O insanın bir an önce içeriye atılmasını, cezasını neyse çekmesini istiyorum." dedi.

    Bunu da gördük

    Güvenlik görevlisi 'maskeni tak' dediği kişi tarafından kör edildi! Korkunç olay, 25 Haziran'da İstanbul Avcılar'da meydana geldi. Güvenlik görevlisi Şükrü Turan, metrobüste maskesiz olan Ömer Senem'i fark etti. Maskesini takmasını istedi.

    Duruma tepki gösteren Senem tarafından darp edildi! Kırılan gözlük camları gözüne batan talihsiz adam, 3 kez ameliyat olmasına rağmen görme yetisini kaybetti. Saldırganın serbest kalmasına tepki gösterdi: O insanın bir an önce içeriye atılmasını, cezasını neyse çekmesini istiyorum.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    6 yıl erken emeklilik
    Haberler Yaşam Güvenlik görevlisi 'maskeni tak' dediği kişi tarafından kör edildi!
        SON DAKİKA