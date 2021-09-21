Güvenlik görevlisi 'maskeni tak' dediği kişi tarafından kör edildi! Korkunç olay, 25 Haziran'da İstanbul Avcılar'da meydana geldi. Güvenlik görevlisi Şükrü Turan, metrobüste maskesiz olan Ömer Senem'i fark etti. Maskesini takmasını istedi.

Duruma tepki gösteren Senem tarafından darp edildi! Kırılan gözlük camları gözüne batan talihsiz adam, 3 kez ameliyat olmasına rağmen görme yetisini kaybetti. Saldırganın serbest kalmasına tepki gösterdi: O insanın bir an önce içeriye atılmasını, cezasını neyse çekmesini istiyorum.