Yere düşürülen cüzdanı, kendi cüzdanıymış gibi aldı: Parayı istemiyorum, cüzdanı geri bırakırsa şikayetimden vazgeçerim

Olay, saat 09.30 sıralarında Kızılsaray Mahallesi 66 Sokak üzerindeki bir iş yerinin önünde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre bir börekçiye kahvaltı yapmak için gelen İlker Buz (39), sandalyeye oturduğu sırada cüzdanını yere düşürdü. Ardından börekçiye tekrar giden Buz, güvenlik kameralarını inceleyince cüzdanının kimliği belirsiz bir kişi tarafından alındığını fark etti. Buz, durumu polise bildirerek şahıs hakkında şikayetçi oldu. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, Buz'un ifadesine başvurarak, güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli hakkında araştırma başlattı.
"KİMLİK, BANKA KARTLARIM VE 300 TL YAKIN PARAM VARDI"
Olayı anlatan İlker Buz, "Arkadaşımın işyerine sabah kahvaltı yapmaya gelmiştim. İşe gittiğimde cüzdanımı burada düşürdüğümü fark ettim. Arkadaşımı arayıp durumu söyledim. Kamera kaydına baktığımızda, sandalyenin dibine düştüğünü gördük. Arkadaşın birisinin sağ olsun müşteri ayağına bayoz alıyor, ondan sonra kimse görmeden cüzdanı alıp gidiyor. Çocuğun okul kartı, kimliğim ve banka kartları ile 300 TL'ye yakın param vardı" dedi.
"GERİ BIRAKIRSA ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇERİM"