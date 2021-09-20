Yere düşürülen cüzdanı, kendi cüzdanıymış gibi aldı: Parayı istemiyorum, cüzdanı geri bırakırsa şikayetimden vazgeçerim

Edinilen bilgiye göre bir börekçiye kahvaltı yapmak için gelen İlker Buz (39), sandalyeye oturduğu sırada cüzdanını yere düşürdü. Ardından börekçiye tekrar giden Buz, güvenlik kameralarını inceleyince cüzdanının kimliği belirsiz bir kişi tarafından alındığını fark etti. Buz, durumu polise bildirerek şahıs hakkında şikayetçi oldu. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, Buz'un ifadesine başvurarak, güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli hakkında araştırma başlattı.





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