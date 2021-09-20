Van'da 224 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.