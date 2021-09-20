Dünyada küçük karabatakların üreme alanlarının başında! Bursa Uluabat Gölü'nde sular her geçen gün çekiliyor

Sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımı sağlamayı hedefleyen Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile 1998 yılından beri koruma altına alınan Bursa sınırları içerisindeki Uluabat Gölü'nde kuş türleri başta olmak üzere diğer canlıların yaşama alanları kısıtlanıyor.
Küresel iklim krizi ve çevresel faktörlerle her geçen gün kurumayla ve kirlilikle karşı karşıya kalan Uluabat Gölü'nde en fazla görülen küçük karabatakların üreme alanları da tehlike altında.
ULUABAT GÖLÜ'NDE SULAR AZALIYOR
Orta Avrupa'dan Afrika'ya, Afrika'dan da Türkiye üzerinden Avrupa'ya göç eden binlerce kuş türüne kalıcı ve geçici konaklama imkânı sağlayan Uluabat Gölü'nü besleyen su kaynakların azalması da küresel ısınmaya bağlanıyor.