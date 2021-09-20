Bursa'da acı olay! Dengesini kaybeden adam katlı otoparkın 3'üncü katından düştü

Bursa'da dengesini kaybettiği iddia edilen İlker Atalay, 5 katlı otoparkın 3'üncü katından beton zemine düştü.
Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alacamescit Mahallesi'nde bulunan katlı otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı otoparkın 3'üncü katında yürüyen İlker Atalay, dengesini kaybetti.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Otoparkın 3'üncü katından beton zemine düşen Atalay, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İlker Atalay, ağır yaralı olarak ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.