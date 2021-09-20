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    • Yaşam
    • 20.09.2021 18:24
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    • 20.09.2021 18:38
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    Bursa'da acı olay! Dengesini kaybeden adam katlı otoparkın 3'üncü katından düştü

    Son dakika haberleri... Bursa'da dengesini kaybettiği iddia edilen İlker Atalay, 5 katlı otoparkın 3'üncü katından beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Atalay'ın düşme anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o anlar...

    DHA
    3’üncü kattan yere çakıldı!

    Bursa'da dengesini kaybettiği iddia edilen İlker Atalay, 5 katlı otoparkın 3'üncü katından beton zemine düştü.

    Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alacamescit Mahallesi'nde bulunan katlı otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı otoparkın 3'üncü katında yürüyen İlker Atalay, dengesini kaybetti.

    HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
    Otoparkın 3'üncü katından beton zemine düşen Atalay, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İlker Atalay, ağır yaralı olarak ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        OLAY ANI KAMERADA
        Atalay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İlker Atalay'ın otoparkın 3'üncü katından yola düştüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde, Atalay'ın binanın 3'üncü katından otopark girişindeki beton zemine düştüğü anlar yer aldı.

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