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    • Yaşam
    • 20.09.2021 18:03
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    • 20.09.2021 18:05
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    Alanya’da kan donduran olay: Klima motoruna asılı ceset bulundu

    Son dakika haberleri: Antalya’nın Alanya ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Alanya ilçesine bağlı Oba Mahallesi'nde klimaya asılı halde kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemeye göre, şahsın ilk olarak hortum ile hayatına son vermek istediği, başaramayınca da bir ip bularak kendini astığı ihtimali üzerinde duruluyor. İşte detaylar...

    İHA
    Klima motoruna asılı ceset bulundu!

    Antalya'nın Alanya ilçesinde klimaya asılı halde kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

    Alanya ilçesine bağlı Oba Mahallesi'nde bir iş yerinin arkasında bulunan klima motoruna asılmış halde bir erkek olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

    OTOPSİ YAPILACAK
    Olay yerine gelen polis ekipleri ve 112 Acil servis ekipleri yaptıkları incelemede 35 yaşlarındaki şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından ceset cenaze aracına alınarak otopsi yapılmak üzere belediye morguna kaldırıldı.

    'KENDİNİ ASTI' İHTİMALİ
    Yapılan ilk incelemeye göre, şahsın ilk olarak hortum ile hayatına son vermek istediği, başaramayınca da bir ip bularak kendini astığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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