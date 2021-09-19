Örgütün mağduruydu muhasebecisi oldu! Yer: Konya

Örgütün tek kadın şüphelisi ilçedeki bir kargo firmasının müdürü olan Dilek G.'nin örgütün daha önce mağdurlarından biri olduğu sonra ise örgütün muhasebeciliğini yaptığı belirlendi.
Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilçede "tefecilik", "icra ihalelerine fesat karıştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarına karıştıkları öne sürülen 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Suç örgütünün lideri emlakçı Hüseyin Ö. ve adamlarının ilçede faiz karşılığında borç para verdiği kişilerin senedini ödeyememesi durumunda gayrimenkullerini haciz ettirdiği, mallar icra müdürlüğünde satışa çıkarıldı.