Diyanet’e göre selam vermek yerine günaydın, tünaydın kelimelerini kullanmak caiz mi günah mı? Günaydın demek caiz mi?

Gün içerinde sıklıkla kullanılan kelimeler vardır ve bunlardan en sık rastladığımız günaydın kelimesidir. Diyanet'e göre selam vermek yerine yerine günaydın, tünaydın kelimelerini kullanmak caiz mi yoksa günah mı? Günümüz dünyasında selamın aleyküm yerine farklı kelimeler kullanılabilmektedir. Hayırlı sabahlar yerine günaydın denilmesinin dinen günah olup olmadığı Müslüman alemi tarafından sıklıkla merak ediliyor. İşte konuya dair bilgiler…
GÜNAYDIN DEMEK CAİZ Mİ?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Günaydın demek cahiliye adetidir'' gibi açıklamasının olmadığını söyledi. Erbaş: ''Selamın tarihini anlatırken cahiliye dönemindeki selamlaşma adetinden Peygamberimizin selam tavsiyesine geçiş sürecini ifade etmiştim. Konunun anlaşılması için günümüzden örnek vermiştim. Herhangi bir yerme niyetim asla olmamıştır. Bunun dışında hiçbir yerde 'Günaydın demek cahiliye adetidir' ya da 'Günaydın demeyiniz' gibi bir sözüm asla olmamıştır. Kaldı ki ben de zaman zaman aynı hitap şeklini kullanıyorum."
TARTIŞMA NASIL BAŞLAMIŞTI?
Tartışma, Erbaş'ın 2015 yılında kaleme aldığı "Ramazan Günlükleri" adlı kitabında yer alan bir ifade nedeniyle başladı.
Erbaş o kitapta, "Cahiliye döneminde insanlar, 'Sabahınız hayat olsun' gibi sözler söylerlerdi. Bizde bazı kimselerin kullandığı, 'Günaydın, tünaydın' ifadelerine benzer ifadelerdi bunlar" demişti.
Eleştirilere yanıt veren Diyanet İşleri Başkanı, "6 sene önceki bir yazıdan zorlama yaparak böyle bir kanaate ulaşmak ve sanki 'Günaydın demeyin' demişim gibi algı oluşturmak büyük haksızlıktır" şeklinde konuştu.