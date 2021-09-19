Koronavirüsün giremediği tek köy! Türkiye'nin mavi boncuğu oldu

Kayseri'de 150 kişinin yaşadığı 75 haneli Akköy'de bugüne kadar koronavirüs vakası görülmedi. Köyde hiç kimse temaslı olarak dahi karantinaya girmedi.
Kayseri'de kapısından koronanın giremediği tek köy olan Akköy'ün mavi köy kalmasının ardındaki sırrı Muhtar Mustafa Koçak SABAH'a anlattı.
"AŞI ORANIMIZ YÜZDE 95"
Köylerindeki aşı oranının yüzde 95 olduğunu belirten Muhtar Mustafa Kocak; "Köyümüzün tamamına yakını ikinci doz aşısını oldu. Çok büyük bir çoğunluğu ise 3. dozu da yaptırdı. Sırası gelen vakit geçirmeden aşısını oldu.