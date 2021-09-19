Koronavirüsün giremediği tek köy! Türkiye'nin mavi boncuğu oldu

Köylerinde ayrıca misafirliğe gitme, kadınların toplanıp mantı kesme gibi adetleri de bırakmasıyla birlikte koronavirüse karşı etkin mücadele ettiklerini belirten Muhtar Koçak; "Türkiye'de ve Kayseri'de vaka sayıları hızla tırmanırken bizim köyümüzde kovidin başladığı günden bu yana vaka görülmedi. Bundaki en büyük etmen tüm köylülerin maske mesafe ve hijyene çok dikkat etmesi oldu. Ayrıca muhtarlık olarak köye yabancıların, satıcıların girmesini yasakladık. Böylece dışarıdan köyümüze virüs girmesinin de önüne geçtik" dedi.