Ermenistan'dan tatil için geldiği Türkiye'de hafızasını kaybedince kayboldu

Ermenistan'dan tatil için geldiği Türkiye'de bilinmeyen nedenle hafızasını yitirdiği iddia edilen Mariam Mkrtchyan ortadan kayboldu. Ermenistan uyruklu Mkrtchyan, 8 Ağustos'ta tatil için Türkiye'ye geldi. Arkadaşı Şahin Kuş ile Mkrtchyan, aynı gün otomobille tatil için İzmir'e geçti. İki günlük tatilin ardından Mkrtchyan, Kuşadası'na arkadaşlarının yanına geçti.

15 Ağustos'ta da tekrar İzmir'e Kuş'un yanına geldi. Şahin Kuş, hafızasını kaybettiğini fark ettiği arkadaşı Mkrtchyan ülkesine göndermek için 25 Ağustos'ta uçağa bindirdi. Ancak Gürcistan'da hiçbir şey hatırlamayan kadını yetkililer İstanbul'a geri gönderdi.