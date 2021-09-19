Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ermenistan'dan tatil için geldiği Türkiye'de hafızasını kaybedince kayboldu

    İstanbul'da kaybolan Mkrtchyan, son olarak 4 Eylül'de Silivri Selimpaşa'da görüldü. Kayıp müracaatında bulunulan Mkrtchyan'ı bulmak için polis çalışmalarını sürdürüyor.

    Hafıza gitti kayboldu

    Ermenistan'dan tatil için geldiği Türkiye'de bilinmeyen nedenle hafızasını yitirdiği iddia edilen Mariam Mkrtchyan ortadan kayboldu. Ermenistan uyruklu Mkrtchyan, 8 Ağustos'ta tatil için Türkiye'ye geldi. Arkadaşı Şahin Kuş ile Mkrtchyan, aynı gün otomobille tatil için İzmir'e geçti. İki günlük tatilin ardından Mkrtchyan, Kuşadası'na arkadaşlarının yanına geçti.

    15 Ağustos'ta da tekrar İzmir'e Kuş'un yanına geldi. Şahin Kuş, hafızasını kaybettiğini fark ettiği arkadaşı Mkrtchyan ülkesine göndermek için 25 Ağustos'ta uçağa bindirdi. Ancak Gürcistan'da hiçbir şey hatırlamayan kadını yetkililer İstanbul'a geri gönderdi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’li Çeviköz’den skandal Mavi Vatan sözleri!
    Haberler Yaşam Ermenistan'dan tatil için geldiği Türkiye'de hafızasını kaybedince kayboldu
        SON DAKİKA