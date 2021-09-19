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    • 20.09.2021 09:13
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    Demir eksikliği neden olur, ne iyi gelir? Demir eksikliği belirtileri nelerdir? Doğal yollarla nasıl geçer?

    Demir eksikliği belirtileri nelerdir? Demir eksikliği neden olur, ne iyi gelir? Doğal yollarla nasıl geçer? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Demir eksikliğinin görüldüğü durumlarda doğal yollarla beslenmeye dikkat ederek geçimek mümkün, ileri seviyelerde ise mutlaka doktor kontrolünde bulunulması gerekir. Peki kansızlık olduğu nasıl anlaşılıri tedavisi nedir?

    takvim.com.tr
    Demir eksikliği belirtileri nelerdir?

    Gün içerisinde sıklıkla araştırılan sorulardan biri Demir eksikliği belirtileri nelerdir? Oluyor. Peki Demir eksikliği neden olur, ne iyi gelir? Doğal yollarla nasıl geçer? Her ay regl döngüsünden dolayı kadınlarda daha çok rastlanılan kansızlık diğer adıyla demir eksiliği için doğal yollarla neler yapılacağına ilişkin araştırmalar da hız kazanıyor. Eğer doğal yollarla geçmeme durumu varsa mutlaka hekime danışmak gerekiyor.

    DEMİR EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Demir eksikliğine bağlı kansızlık bazı durumlarda belirti göstermez. Demir eksikliği rutin sağlık kontrollerinde yapılan kan tahlillerinde teşhis edilebilir. Demir eksikliğinin belirtileri arasında;

    Cilt solgunluğu,Vücutta güçsüzlük, yorgunluk,
    Konsantrasyon bozukluğu,
    Baş ağrısı,
    Ellerde ve ayaklarda uyuşma,
    Sinirlilik hali,
    Kulakların uğuldaması,
    Dudaklarda çatlaklar ve ağız kenarında yaralar,
    Tırnakların çabuk kırılması,
    Saçlarda dökülme sayılabilir.
    Demir eksikliğinin ileri derece belirtileri arasında; çarpıntı, toprak veya buz yeme, yavaşlayan tiroit fonksiyonları ve huzursuz bacak sendromu gibi durumlar da görülür. Çocuklarda demir eksikliği belirtilerinde ise karşımıza çocuklarda yürüme-oturma-konuşmasında gecikme, öğrenmede güçlük ortaya çıkabilir.

        DEMİR EKSİKLİĞİ NASIL GEÇER?

        Demir eksikliği tedavisinde doğru tanı çok önemlidir. Doğru tanı için hastanın şikayetleri ve demir eksikliği belirtilerinin nasıl ilerlediği konusu iyi bilinmelidir. Değerlendirme sırasında özellikle hastanın daha önce yaşadığı önemli sağlık sorunları, aile öyküsü, kullanmış olduğu ilaçlar ve mevcut hastalıkları da ele alınır. Gerekli tetkikler ile demir eksikliğine bağlı aneminin neden oluştuğu belirlenir. Demir eksikliği tedavisinde aneminin türüne göre kemik iliği naklinden, kan veremeye kadar pek çok yöntem bulunmaktadır. Tedavinin en etkili kısmında demir eksikliğine neden olan etkenin tedavi edilmesi yer alır. Eğer hastanın ülseri var ise, bunun tedavi edilmesi kanamayı durduracağı için aneminin tekrar etmesini engeller. Adet sürecinin kontrol altına alınması da demir eksikliği tedavisinde çok önemlidir. Adet kanaması yoğun olan kadınların hormonal destek alıp, adet dönemlerin düzenlemeleri önerilir. Aynı zamanda kanda eksik olan maddeler ve mineraller de takviye edilmelidir. Demir eksikliğinde demir, vitamin B12 eksikliğinde vitamin B12, folik asit eksikliğinde folik asit, kronik börek yetmezliğinde eritropoietin verilir. Eğer demir eksikliğine bağlı anemi yaşam kalitenizi düşürecek kadar ciddi bir boyutta ise kan nakli de tedavinin diğer seçeneklerinden biridir. Demir eksikliği tedavisinde bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar da kullanılır. Özellikle bağışıklık sisteminin alyuvarlar yapımı nı durduruğu ya da parçaladığı durumlarda bu ilaçlara başvurulur. Ayrıca kemik iliğinin hastalıklarına bağlı kansızlıklarda kemik iliği nakli de seçenekler arasındadır.

        DEMİR EKSİKLİĞİ İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER

        Kuru kayısı, kuru üzüm, kuru dut gibi kuru meyveler
        Yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı)
        Fındık, fıstık ve susam
        Karaciğer, kırmızı et, tavuk ve balık eti
        Yumurta
        Pekmez ve üzüm
        Kuru baklagiller
        Yumurtayı portakal suyu ile tüketin
        Baklagilleri etle pişirin
        Her öğünde mutlaka bol yeşillik tüketin.

        Demir emilimini artırmanın önemli bir yolu bu besinleri C vitamini ile birlikte tüketmektir!
        Yumurta haşlama yerine kimi zaman menemen gibi pişirilip; yeşil, kırmızıbiber, domates ve soğanla C vitamini kazandırıldığında, demirin alımını artırılmış olur.
        Ispanak yanına yoğurt ile tüketildiğinde demir emilimi azalmaktadır. Ispanağın yumurta ile pişirilmesi ise biyoyararlılığını artırır.
        Kurubaklagil ve tahıllı yemekler; yanında mutlaka bol maydanozlu, marullu, domates ve limonlu salata ile tüketildiğinde, tahıl ve baklagillerin içindeki demir daha fazla emilir. Ayrıca bu besinler kıyma, parça et ya da tavukla pişirildiğinde demir alımı artmaktadır.
        Demir eksikliği ileri boyutta olan kişiler; süt, yoğurt ve ayran gibi kalsiyum içeren gıdaları yemeklerin yanına değil, ara öğünlerde tüketmelidir. Çünkü kalsiyumun demirin emilimini yavaşlatma özelliği vardır.
        Kahvaltılarda 1- 2 tatlı kaşığı kadar pekmez günlük demir ihtiyacının çoğunu karşılamaktadır. Özellikle keçiboynuzu pekmezi demir yüksek demir içerir.
        Ara öğünlerde; kuru meyvelerden kayısı, dut ve kuru üzüm, günlük demir alımına katkıda bulunur.
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        Haberler Yaşam Demir eksikliği neden olur, ne iyi gelir? Demir eksikliği belirtileri nelerdir? Doğal yollarla nasıl geçer?
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