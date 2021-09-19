6 ay çürümeden tazeliğini koruyor! Sadece o ilde yetişiyor





Sadece Sivas'ın Gürün ilçesinde yetiştirilen Gürün Hünkar elması, kabuğundaki kendine özgü yağ tabakası ile aylarca tazeliğini koruyabiliyor. Her yıl eylül ayının ortalarında toplanan elma dalında ve serin ortamda altı ay kadar çürümeden tazeliğini koruyabiliyor. Hünkar elmasını diğer elmalardan ayıran diğer özellikleri ise iriliği, lezzeti ve sulu soluşu. Bu yıl verimin yüksek olmasından dolayı memnun olan elma üreticilerini fiyatın düşük olması ise düşündürüyor. Bu yıl Hünkar elmasının kilogram fiyatı 3 ila 7 lira arasında değişiyor.