Kul hakkı yemenin günahı nedir? Kul hakkı için namazla tövbe edilir mi? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu cevapladı

Aksi halde kul hakkı yiyenin salih amelleri varsanamaz, oruç, hac, sadaka gibi- yaptığı zulüm miktarınca sevabından alınır ve hak sahibine yani malı gasp edilene verilir. Hak yiyenin iyilikleri yoksa zulüm yaptığı kardeşinin günahlarından onun üzerine yükletilir. (Buhari, Mezalim, 11) Ancak gerek Kur'an-ı Kerim'de ve gerekse de sahih hadislerde 'kul hakkı namazı' diye bir namazdan bahsedilmiyor. Ancak kişi tövbe etmeden önce güzel bir abdest alır, durulanır ve gönülden tövbe ederek Allah'a yönelir sonra da kabul edilir niyetiyle tövbe namazı kılarsa bunda da herhangi bir sakınca yoktur.