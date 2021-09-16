Suriyeli 16 aylık bebek, yaşam mücadelesiyle destan yazdı: Türk hekimlerinin başarılı operasyonuyla sağlığına kavuştu

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Suriyeli 16 aylık bebek, yaşam mücadelesiyle destan yazdı. Geçtiğimiz yıl Bursa'da dünyaya gelen Tamer Al Jadou, 6 aylıkken hastaneye kaldırıldı. Akut karaciğer yetmezliği hastası olduğu anlaşıldı.

İyileşmesi için nakil olması şarttı. Küçük çocuğun Suriye'de yaşayan üvey annesi Hmameh Elhalef ile dokuları uyumlu çıktı. Bunun üzerine sınır ötesi operasyon başladı! Halep'te yaşayan Elhalef ile 6 çocuğu Mehmetçik tarafından sınırdan geçirilerek Bursa'ya yollandı.

Büyük emek verilen nakil, 28 Nisan'da yapıldı. Tamer 4 aylık tedaviyle hızla iyileşmeye başladı.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ekrem Kaya, "Tamer çok zor bir yaşam mücadelesi verdi. Uluslararası bir çalışma yürütüldü" açıklaması yaptı.