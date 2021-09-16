Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Suriyeli 16 aylık bebek, yaşam mücadelesiyle destan yazdı: Türk hekimlerinin başarılı operasyonuyla sağlığına kavuştu

    Suriyeli Tamer, 1.5 yaşındaydı. Karaciğer yetmezliğine yakalandı. İyileşmesi için nakil şarttı. Bunun üzerine sınır ötesine hayat operasyonu başladı. Mehmetçik, Halep’te yaşayan üvey annesini aldı. Türk doktorların yaptığı ameliyatla küçük çocuk hayata bağlandı.

    Elimize sağlık
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Suriyeli 16 aylık bebek, yaşam mücadelesiyle destan yazdı. Geçtiğimiz yıl Bursa'da dünyaya gelen Tamer Al Jadou, 6 aylıkken hastaneye kaldırıldı. Akut karaciğer yetmezliği hastası olduğu anlaşıldı.

    İyileşmesi için nakil olması şarttı. Küçük çocuğun Suriye'de yaşayan üvey annesi Hmameh Elhalef ile dokuları uyumlu çıktı. Bunun üzerine sınır ötesi operasyon başladı! Halep'te yaşayan Elhalef ile 6 çocuğu Mehmetçik tarafından sınırdan geçirilerek Bursa'ya yollandı.

    Büyük emek verilen nakil, 28 Nisan'da yapıldı. Tamer 4 aylık tedaviyle hızla iyileşmeye başladı.

    Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ekrem Kaya, "Tamer çok zor bir yaşam mücadelesi verdi. Uluslararası bir çalışma yürütüldü" açıklaması yaptı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Borcu bitir emekli ol
    Haberler Yaşam Suriyeli 16 aylık bebek, yaşam mücadelesiyle destan yazdı: Türk hekimlerinin başarılı operasyonuyla sağlığına kavuştu
        SON DAKİKA