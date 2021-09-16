Son dakika: Herkesin 'Sepetteki kız' olarak tanıdığı Tuba Murtezi artık üniversite mezunu bir hemşire

Son dakika haberi... Kosovalı Tuba Murtezi, ailesi Kosova iç savaşında Sırp zulmünden kaçarken, annesinin karnında Türkiye'ye geldi. İstanbul'da doğan Tuba, pasaportu olmadığı için savaş bittikten sonra bir sepete gizlenerek Kosova'ya götürüldü.
Murtezi, şimdi 22 yaşında bir hemşire. SABAH'a konuşan Murtezi, "Gerçekten film gibi bir şey yaşamışız" dedi.
Kosova'da 90'lı yılların sonundaki iç savaşta Sırpların zulmünden kaçan on binlerce Arnavut, Türkiye'ye ve komşu ülkelere sığındı. Türkiye'ye gelenler arasında Reyhan ve Burim Murtezi çifti de vardı. Anne Reyhan hamileydi. 7 yaşında oğulları Tarkan'ı da alan çift, meşakkatli bir yolculukla İstanbul'a ulaşıp, yakınlarının yanına yerleşti.
Birkaç hafta sonra doğum sancıları tutan Reyhan Murtezi, 7 Nisan 1999'da, Türkiye'ye anne karnında sığınmacı olarak giren Tuba'yı dünyaya getirdi. Aile, İstanbul'daki zorluklar nedeniyle Kırklareli'ndeki Gaziosmanpaşa Göçmen Kampı'nda bir çadıra yerleşti. NATO'nun müdahalesiyle Sırplar Kosova'dan çekildiğinde, geride yanmış yıkılmış kentler, köyler bıraktı.