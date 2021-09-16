Son dakika: Herkesin 'Sepetteki kız' olarak tanıdığı Tuba Murtezi artık üniversite mezunu bir hemşire

Son dakika haberi... Kosovalı Tuba Murtezi, ailesi Kosova iç savaşında Sırp zulmünden kaçarken, annesinin karnında Türkiye'ye geldi. İstanbul'da doğan Tuba, pasaportu olmadığı için savaş bittikten sonra bir sepete gizlenerek Kosova'ya götürüldü.

Murtezi, şimdi 22 yaşında bir hemşire. SABAH'a konuşan Murtezi, "Gerçekten film gibi bir şey yaşamışız" dedi.