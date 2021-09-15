Ütü tost nedir, nasıl yapılır? Adana ütü tost tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte yapılışı

Ütü tost yapılışına dair bilgiler vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Ütü tostunun lezzetiyle ünlenen Tostçu Mahmut'un hayatını kaybetmesiyle birlikte ütü tostunun nasıl yapıldığı araştırılıyor. Peki, ütü tost nedir, nasıl yapılır? Adana ütü tost tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte yapılışına dair bilgiler...
ÜTÜ TOST NEDİR, NASIL YAPILIR?
Ütü tostu Adana'ya has bir tosttur. Yapılışını ve malzemelerini yazımızda detaylı bir şekilde yer alıyor. İşte yapılışı ve malzemeleri;
3 adet domates
1 adet sucuk
1 kaşık tereyağı
4-5 adet yumurta
Toz kırmızı biber
Tuz
İŞTE TARİFİ
Domatesleri küp küp doğrayınız.
Bir kangal sucuğu güzel bir şekilde doğrayıp tencereye salça ekliyoruz.