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    • Yaşam
    • 15.09.2021 12:33
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    • 15.09.2021 13:07
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    Ütü tost nedir, nasıl yapılır? Adana ütü tost tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte yapılışı

    Adana'da ütü tostuyla adından söz ettiren Tostçu Mahmut'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Tostçu Mahmut'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada fenomen ismin trafik kazasında yaşamını yitirdiği ifade edildi. Ayrıca ütü tostunun nasıl yapıldığına dair detaylar çok araştırılır oldu. Peki, ütü tost nedir, nasıl yapılır? Adana ütü tost tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte yapılışı

    takvim.com.tr
    Ütü tost nedir, nasıl yapılır? Adana ütü tost tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte yapılışı

    Ütü tost yapılışına dair bilgiler vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Ütü tostunun lezzetiyle ünlenen Tostçu Mahmut'un hayatını kaybetmesiyle birlikte ütü tostunun nasıl yapıldığı araştırılıyor. Peki, ütü tost nedir, nasıl yapılır? Adana ütü tost tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte yapılışına dair bilgiler...

    ÜTÜ TOST NEDİR, NASIL YAPILIR?

    Ütü tostu Adana'ya has bir tosttur. Yapılışını ve malzemelerini yazımızda detaylı bir şekilde yer alıyor. İşte yapılışı ve malzemeleri;

    3 adet domates
    1 adet sucuk
    1 kaşık tereyağı
    4-5 adet yumurta
    Toz kırmızı biber
    Tuz

    İŞTE TARİFİ

    Domatesleri küp küp doğrayınız.

    Bir kangal sucuğu güzel bir şekilde doğrayıp tencereye salça ekliyoruz.

        Ardından yumurtaları bir kaseye kırın.

        Bir tavaya tereyağı ekleyerek üstüne de sucukları ilave ediniz.

        Birkaç dakika sonra domatesleri sucukların yanına yerleştirin.

        3-4 dakikanın ardından tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Ardından tavaya baharatları ve tuzu ekleyin.

        Bir sonraki adımınızda ekmeğin içerisine hazırlayıp ütü tostu apartıyla 4-5 dakika civarı tostunuzu hazırlayın.

        Ve işlem tamam.
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