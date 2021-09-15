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    • Yaşam
    • 15.09.2021 14:11
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    • 15.09.2021 14:33
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    Alanya'da gürültü yapanlara sopayla saldırdı! Korkunç kavga sonrası ölüm kalım savaşı veriyor

    Antalya'nın Alanya ilçesinde, iki kişi arasında gürültü yüzünden çıkan kavgada, vücuduna ve başına sopa darbesi alan bir kişi ağır yaralandı. Yere yığılan kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Haberin detayları...

    DHA
    Gürültü yapanlara sopayla saldırdı! Ölüm riski var

    Olay, saat 03.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir market önünde meydana geldi. M.B. (41) ile V.G. (35) arasında iddiaya göre gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından M.B., elinde bir sopayla evinden indi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., elindeki sopayla V.G.'ye vurmaya başladı. Vücuduna ve başına aldığı darbelerin ardından bayılan V.G. hareketsiz kaldı.

    Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralı V.G. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        V.G.'nin kolunda kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. M.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Yaşanan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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