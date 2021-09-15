Türklerden etkilenen Alman Dennis Müslüman oldu, 'Deniz' adını aldı

Dennis Patrick, Almanya'daki Türklerin yaşamlarından etkilenip Müslüman olmaya karar verdi. Kayseri'ye tatil için gelen komşularını arayan Patrick, İslam dinini yakından tanımak için yanlarına gelmek istediğini söyledi. Komşularının davetiyle 10 gün önce Kayseri'ye gelen Patrick, burada camileri ziyaret etti.
İslamiyet'i daha yakından tanımak adına araştırmalar da yapan Alman Patrick, Müslüman olmak için İl Müftülüğü'ne başvurdu.
Müftülük'te Patrick için ihtida töreni düzenlendi. Törende kelime-i şehadet getiren Dennis Patrick, Müslüman olarak 'Deniz' adını aldı.