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    • Yaşam
    • 15.09.2021 16:55
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    • 15.09.2021 16:55
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    En güzel, en anlamlı ve en etkileyici Whatsapp durum mesajları! Whatsap durum sözleri kısa, uzun, dini, kapak, aşk, komik...

    Whatsapp durumlarında en güzel, en anlamlı, ister dini, ister aşk, kısa, uzun, komik ve ya romantik sözleri, mesajları yazmak isteyenler için bu içeriğimizde başka yerde bulamayacağınız Whatsapp durum sözlerini derledik. Milyonlarca kişinin kullandığı Whatsapp'ta durum özelliği ya da hıkaye özelliği kısmında sözler, mesajlar paylaşılabiliyor. İşte Whatsapp Hikaye kısmında paylaşabileceğiniz ya durum kısmında rehberinizde ekli olanların görebileceği en etkileyici Whatsapp durum önerisi...

    takvim.com.tr
    En güzel, en anlamlı ve en etkileyici Whatsapp durum mesajları!

    Popüler telefon uygulaması Whatsapp'ta hikaye kısmını ve durum kısmını kullanan bir çok kişi internette en güzel, en anlamlı ve en etkileyici Whatsapp durum sözlerini, mesajlarını araştırıyor. Bizler de Whatsapp'ta ister hikayede ister durum kısmında paylaşabileceğiniz kısa, uzun, dini, kapak, aşk, komik ve daha bir çok anlamlı Whatsapp durum sözlerine haberimizde yer verdik. Diğer kullanıcılardan farklı sözler yazmak isteyenler bu içeriğimizde en farklı Whatsapp durum sözlerine ulaşabilir...

    KISA, UZUN, KOMİK, KAPAK, DİNİ WHATSAPP DURUM SÖZLERİ

    Ne olur artık vurma beni uzaklaş, bundan böyle benim için hüzündür aşk!

    NDeğmeyen birine dönüp bakmam adamsa notunu hayvansa otunu verir giderim.

    Tutamayacağın sözleri verdiğin kalpte tutunamayacağını da hesap etmeliydin.

    Sadisttir insanlar, kendilerine uygun mazoşist ararlar sonra da kullanır kullanır atarlar

    Piyangonun sana çıkmadığına çok şaşırdım. Halbuki bütün numaralar sendeydi.

    Gidiyor musun? Git! Soytarısı terk etti diye, kralın sarayı yıkılmaz.

    Hayallerimi bırak umutlar senin olsun döneceksin sanarak yaşanmaz biliyorsun!

    Yalnızlık hep güzeldir. Ama şu sensizlik yok mu, gel canımı al diyor.

    Aynı günde dört mevsime şahit olmak gibi bir şey senle olmak.

    İz bırakmak için değil, kendini ifade etmek için doğdum.

    EN ETKİLEYİCİ, EN GÜZE, EN ANLAMLI WHATSAPP DURUM SÖZLERİ

    Bir gün hasta olmasına bile dayanamadığınız insanın, bir gün içinizde ölmesi için dua edersiniz…
    Bir hasret kadar uzakta olsan da bir nefes kadar yakınsın, ömrüme ömür katan yarim.

    Bir kez kaybettim sonrakileri umursamadım.

    Kırdığın kalbin sahibine iyi bak. Yolun bir gün muhakkak ona çıkacak.

    Siz nasıl rol yaparsanız, bende öyle senaryo yazarım. Sıkıntı yok.

        Şerefin kadar konuş desem, ömür boyu susacak insanlar tanıyorum.

        Kim demiş erkek dayıya çeker diye! Bazı erkekler var aynı halası!

        Sevilmek istiyorsan önce insan ol! Ha bu arada insanlık bedava rahat ol!

        Wi-fi görmüş telefon gibi her önünüze gelene bağlanmayın.

        Kapı açılır, sen yeter ki kapıya vurmayı bil. Ne zaman bilmem ama yeter ki o kapıda durmayı bil.

        Bazı insanların resimlerine bakıyorum, o kadar güzeller ki; hep resimlerde kalsınlar istiyorum. Çünkü karakterler objektife girmiyor.

        Kendini beğenmiş insanları severim. Hiç kimsenin beğenmediği bir şeyi beğenmek, ayrıcalıktır.

        Okuyamadık abi durumumuz yoktu.

        Çok düşünüyorum ama çok söyleyemiyorum.

        Bu saatten sonra sadece midemi bulandırırsın.

        Ey iki adımlık yerküre, senin bütün arka bahçelerini gördüm ben.

        Yalnızca tuvaletleri değil, birbirimizi de bulmak istediğimiz gibi bırakalım.

        Kimi insan vardır, yokluğunda yeri dolmaz. Kimi insanda vardır, varlığında bir halt olmaz!

        Unutma! Senin küle çevirdiğin kalbe, bir başkası üfleyerek can verir.

        Bağlanmaktan korkuyorum dedi. Tasmasını çıkardım gitti.

        AŞK DOLU, KAPAK WHATSAPP DURUM SÖZLERİ

        Hiç gelir miydi aklına, aklına hiç gelmeyeceğim?

        Allah için dökülen gözyaşı kalbe abdest aldırır.

        Aklımdan çıkmıyor! Aklım çıkıyor ama o çıkmıyor.

        Bu dakikadan sonra sadece midemi bulandırırsın.

        Annelerin ayaklarının altında cennet kokusu vardır.

        Zaman unutturmaz, uyuşturur.

        Allah seni özgür yaratmış! Gidip başkasının kölesi olma.

        Alnımdan öp ki oraya adın yazılsın.

        Aşk, yorgunken bile seni güldüren şeydir.

        Ağlamak belki kirpikleri ıslatır ama kalbi temizler.

            Ah! Bir sarılsam sana şimdi… Kırılıverse yalnızlığımın kemikleri.

            Geçen yıllara ihanet etmeden, her gün bir başka sevmek seni.

            Bugün yap ya da yarın pişman ol!

            Geldiğin yeri kafandan çıkarırsan, gideceğin yerde perişan olursun.

            Zamanın silemediği o kadar çok şey var ki…

            Zekânın peşinden koşmayın! Aptallığı yakalarsınız.

            Zengine, "Nerden aldın?", fakire, "Nerden buldun?", derler.

            Kadın gökyüzü, adam renk körü.

            Tanımıyorsan beni uzaktan yargılama!
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            Haberler Yaşam En güzel, en anlamlı ve en etkileyici Whatsapp durum mesajları! Whatsap durum sözleri kısa, uzun, dini, kapak, aşk, komik...
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