En güzel, en anlamlı ve en etkileyici Whatsapp durum mesajları! Whatsap durum sözleri kısa, uzun, dini, kapak, aşk, komik...

Popüler telefon uygulaması Whatsapp'ta hikaye kısmını ve durum kısmını kullanan bir çok kişi internette en güzel, en anlamlı ve en etkileyici Whatsapp durum sözlerini, mesajlarını araştırıyor. Bizler de Whatsapp'ta ister hikayede ister durum kısmında paylaşabileceğiniz kısa, uzun, dini, kapak, aşk, komik ve daha bir çok anlamlı Whatsapp durum sözlerine haberimizde yer verdik. Diğer kullanıcılardan farklı sözler yazmak isteyenler bu içeriğimizde en farklı Whatsapp durum sözlerine ulaşabilir...
KISA, UZUN, KOMİK, KAPAK, DİNİ WHATSAPP DURUM SÖZLERİ
Ne olur artık vurma beni uzaklaş, bundan böyle benim için hüzündür aşk!
NDeğmeyen birine dönüp bakmam adamsa notunu hayvansa otunu verir giderim.
Tutamayacağın sözleri verdiğin kalpte tutunamayacağını da hesap etmeliydin.
Sadisttir insanlar, kendilerine uygun mazoşist ararlar sonra da kullanır kullanır atarlar
Piyangonun sana çıkmadığına çok şaşırdım. Halbuki bütün numaralar sendeydi.
Gidiyor musun? Git! Soytarısı terk etti diye, kralın sarayı yıkılmaz.
Hayallerimi bırak umutlar senin olsun döneceksin sanarak yaşanmaz biliyorsun!
Yalnızlık hep güzeldir. Ama şu sensizlik yok mu, gel canımı al diyor.
Aynı günde dört mevsime şahit olmak gibi bir şey senle olmak.
İz bırakmak için değil, kendini ifade etmek için doğdum.
EN ETKİLEYİCİ, EN GÜZE, EN ANLAMLI WHATSAPP DURUM SÖZLERİ
Bir gün hasta olmasına bile dayanamadığınız insanın, bir gün içinizde ölmesi için dua edersiniz…
Bir hasret kadar uzakta olsan da bir nefes kadar yakınsın, ömrüme ömür katan yarim.
Bir kez kaybettim sonrakileri umursamadım.
Kırdığın kalbin sahibine iyi bak. Yolun bir gün muhakkak ona çıkacak.
Siz nasıl rol yaparsanız, bende öyle senaryo yazarım. Sıkıntı yok.