En güzel, en anlamlı ve en etkileyici Whatsapp durum mesajları! Whatsap durum sözleri kısa, uzun, dini, kapak, aşk, komik...

Hayallerimi bırak umutlar senin olsun döneceksin sanarak yaşanmaz biliyorsun!

Yalnızlık hep güzeldir. Ama şu sensizlik yok mu, gel canımı al diyor.

Aynı günde dört mevsime şahit olmak gibi bir şey senle olmak.

İz bırakmak için değil, kendini ifade etmek için doğdum.

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Bir gün hasta olmasına bile dayanamadığınız insanın, bir gün içinizde ölmesi için dua edersiniz…

Bir hasret kadar uzakta olsan da bir nefes kadar yakınsın, ömrüme ömür katan yarim.

Bir kez kaybettim sonrakileri umursamadım.

Kırdığın kalbin sahibine iyi bak. Yolun bir gün muhakkak ona çıkacak.

Siz nasıl rol yaparsanız, bende öyle senaryo yazarım. Sıkıntı yok.