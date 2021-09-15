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    • Yaşam
    • 15.09.2021 19:49
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    • 15.09.2021 19:56
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    Son dakika: Gök taşı düştü mü? Göktaşı ve meteor düşmesi nedir? Meteor düşmesi ne demek?

    Özellikle son dakikalarda sosyal medya gök taşı düşmesi olduğuna yönelik yorumlar yapılmaya başlandı. Yüzlerce sosyal medya kullanıcısı arasında yorumlarında bazı illere meteor düştüğünü ifade etti. Peki, gök taşı düştü mü? Göktaşı ve meteor düşmesi nedir? Meteor düşmesi ne demek? İşte merak edilenler...

    Gök taşı düştü mü?

    Yüzlerce sosyal medya kullanıcısı sosyal medyada gök taşı düştüğünü konuşuyor. Birçok kişi bir yandan paylaşım yaparken diğer yandan da arama motorlarında gök taşının düşüp düşmediği konusunda araştırma yapıyor. Peki, gök taşı düştü mü? Göktaşı ve meteor düşmesi nedir? Meteor düşmesi ne demek? İşte detaylar...

    METEOR MU DÜŞTÜ?

    Göktaşı düştüğüne dair iddialar sosyal medyada çok konuşuluyor. Ancak konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

    İşte gök taşı düşmesine dair bilgiler;

    GÖK TAŞI NEDEN DÜŞER?

    Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesnekuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar.

    Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir.

        Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.

        Gök taşları, Dünya atmosferine saniyede 11–72 km arasında değişen bir hızla girerler. Sürtünmeden meydana gelen ısıdan dolayı büyük bir kısmı eriyerek toz parçacıkları halinde yeryüzüne inebilir. Büyük gök taşları atmosferde gözlenebilir. Düzenli olarak her sene gerçekleşen meteor yağmurları bulunmaktadır. Bu yağmurlardan en çok bilineni ise Perseid yağmurudur.

        Gözlendiği sırada atmosfere ve dünya'ya çarpmayı teğet geçen göktaşlarına meteor kayması denir. Diğer hepsi meteorit bulguları olarak bilinir. Nisan 2016 itibarı ile, dünyada kayıtlara geçmiş 1140 kayma gerçekleşmiştir. 38,660'dan fazla iyi belgelenmiş meteorit bulgusu olmuştur.

            Gök taşları geleneksel olarak 3 geniş kategoride incelenir: taşlı göktaşları kayalardan oluşur. Bunlar genelde silikattan meydana gelir; demir göktaşları daha çok metalik demir-nikel alaşımından meydana gelir; ve taşlı-demir göktaşları hem metal hem de kaya materyali içerir.

            Modern sınıflandırmalar, göktaşlarını yapılarına, kimyasal ve izotopik bileşenlerine ve içerdiği minerale göre çeşitli gruplara ayırmaktadır: 2 mm'den küçük olan göktaşları mikrometeor olarak adlandırılır.

            Dünya dışı göktaşları atmosfer ile bağlı kalmadan diğer gök cisimlerine etki yapan nesnelerdir. Ay'da veya Mars'ta bulunurlar.
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