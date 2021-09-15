Son dakika: Gök taşı düştü mü? Göktaşı ve meteor düşmesi nedir? Meteor düşmesi ne demek?

Yüzlerce sosyal medya kullanıcısı sosyal medyada gök taşı düştüğünü konuşuyor. Birçok kişi bir yandan paylaşım yaparken diğer yandan da arama motorlarında gök taşının düşüp düşmediği konusunda araştırma yapıyor. Peki, gök taşı düştü mü? Göktaşı ve meteor düşmesi nedir? Meteor düşmesi ne demek? İşte detaylar...

METEOR MU DÜŞTÜ?

Göktaşı düştüğüne dair iddialar sosyal medyada çok konuşuluyor. Ancak konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

İşte gök taşı düşmesine dair bilgiler;