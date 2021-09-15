Kız kardeşinin videosunda gördüğü liseli öğrenciyi tekme tokat dövdü

Görüntüleri gören S.B.'nin ağabeyi İsmet B. de okula gelip İ.S.N.'yi yanına çağırdı, ardından yumrukla saldırdı. İ.S.N. aldığı yumruk darbesi sonucu yere yığıldı. İsmet B. bu kez çocuğu tekmelemeye başladı. Durumu fark eden 1 kişi ayırmak istedi ancak İsmet B., bu kişiyi de itekledi. İsmet B., İ.S.N.'ye tekme ve yumrukla saldırmaya devam etti. Çevredeki diğer kişilerinde devreye girmesiyle İ.S.N., kurtarıldı. İsmet B. de olay yerinden uzaklaştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST