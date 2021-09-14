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    • Yaşam
    • 14.09.2021 13:14
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    • 14.09.2021 13:20
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    Manisa'da bir inşaatta iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

    Manisa'nın Salihli ilçesinde Hüseyin Gürbüz (43), inşaatta 6 ve 8 yaşlarındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haberin detayları...

    DHA
    İki kız çocuğuna inşaatta cinsel istismar!

    Olay, Beşeylül Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Gürbüz, F.K. (6) ve R.Y. (8) isimli 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Evlerine giden 2 çocuk, durumu ailelerine anlattı. Şikayet üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, bölge genelinde geniş çaplı soruşturma başlattı.

    İş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Hüseyin Gürbüz olduğunu tespit etti. Gürbüz, arkadaşının evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Gürbüz, tutuklandı.

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