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    • Yaşam
    • 14.09.2021 13:10
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    • 14.09.2021 13:10
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    Bakırköy'de korsan otoparkçılık yapan kişi 25 lira isterken suçüstü yakalandı

    İstanbul'un Bakırköy ilçesinde korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen bir kişi, 25 lira otopark ücreti isterken sivil polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Haberin detayları...

    AA
    Korsan otoparkçılık yapan kişi suçüstü yakalandı

    Cevizlik Mahallesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan bir binanın boş arazisinin, yan tarafındaki iş yeri çalışanları tarafından ruhsatsız otopark olarak işletildiği bilgisini alan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

    Bunun üzerine 1 Eylül Cumartesi akşam saatlerinde boş araziye gelen sivil ekipler, 25 lira otopark ücreti isteyen B.R.'yi suçüstü yakaladı.

    Bitişikteki iş yerinin çalışanı olduğu belirlenen B.R. ile iş yeri sahibi E.İ. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereği cezai işlem uygulandığı, boş arazinin ise Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendiği bildirildi.

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    Haberler Yaşam Bakırköy'de korsan otoparkçılık yapan kişi 25 lira isterken suçüstü yakalandı
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