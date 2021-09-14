Düzce'de işçi olarak çalışan kişi bulduğu 50 bin lirayı polise teslim etti (Yaşam haberleri)

Düzce'de elektrik firmasında işçi olarak çalışan bir çocuk babası Çetin Uludağ (33) şehirlerarası otobüs terminali girişinde poşet içinde bulduğu 50 bin lirayı polise teslim etti. Uludağ, "Bu para birinin ameliyat ya da kredi borcu taksiti olabilir. Bir gariban ya da zenginin olabilir bu hiç fark etmez. Ama her zaman bir garibanın olduğunu düşünmek gerekiyor. Bu yüzden de vicdanen teslim etmem gerektiğini düşündüm ve gereğini yaptım" dedi.

İLAÇLI NAR ÖLDÜRDÜ

Kayseri'de 2 yıl önce nar yedikten sonra öldüğü iddia edilen 4 yaşındaki Saliha Çakır'ın adli tıp raporu ortaya çıktı. İddia edildiği gibi küçük kızın yediği nara sıkılan tarım ilacından öldüğü kesinleşti. Adli Tıp raporunda şu ayrıntıya yer verildi: "Narların çatlamaması için tarım ilacı kullanılmış. Ölümünün tarım ilacı zehirlenmesi sonucu meydana gelmiş olduğunun kabul gerektiği oy birliği ile mütalaa olunur". Çakır ailesi, bu rapor üzerine şikayetçi olmaya karar verdi.

KADERE BAK

Ankara Etimesgut'ta önceki akşam Emirhan A. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Servis midibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Emirhan A, Ebubekir Dinç, Baran Bilgi, Buğra Özcan ve Eren Atak can verdi.

Buğra Özcan'ın ağabeyi İdris Can Özcan'ın da 5 ay önce trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

212 MİLYON DENİZLİ'YE

6 bilen Denizli Pamukkale'den 1 kişi 212 milyon 285 bin 211 lira kazandı. 5 bilen 3 kişi 140 bin 545'er, 4 bilenler bin 148'er, 3 bilenler 94'er, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

216 BİN LİRA DEVRETTİ

10 bilen çıkmayınca 216 bin 804 lira devretti. 9 bilenler 3 bin 368'er, 8 bilenler 228'er, 7 bilenler 44'er, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.

EŞSİZ ACI

Ankara'da ebe Duygu Ömrüuzun, 35 haftalık hamileyken COVİD-19'a yakalandı. 26 Ağustos'ta bebeği sezaryenle alındı. Durumu ağırlaşan genç kadın kurtarılamadı. Eşini kaybetmenin acısını yaşayan Muhammed Ömrüuzun, "Eşim 'Bebeğe bir şey olur' diye korktu, aşı yaptırmadı. Hep oğlumuzu düşündü. Oğlumuzu kucağına almayı bekliyordu" diyerek ağladı.

AÇIKLIYORUS!

Rusya, oligarklara kara para operasyonu başlattı. Adı açıklanmayan 2 oligark gözaltına alındı. İddiaya göre bunlardan birinin ifadesi şok etkisi yarattı: Prens Charles'ın vakıflarına çok yardımda bulundum. Rakamları söylese de asıl bütçeyi bilmiyorum. Prens Charles'la da tanıştım. Bana yakın davrandı. Neden davranmasın ki. Bağış yaptığım her gün Prens Charles da mutlu oluyordu... Bu açıklamaların Londra'da büyük rahatsızlık yarattığı anlaşıldı.

TERÖR ZENGİNİ!

ABD'de Amazon, Facebook, Google, Microsoft ve Twitter gibi teknoloji devlerinin "teröre karşı savaş" adı altında devlet kurumlarıyla yaptığı sözleşmelerle milyarlarca dolar kazandığı kaydedildi. Özellikle Pentagon ve İç Güvenlik Bakanlığı gibi devlet kurumlarının, teknoloji devleriyle milyonlarla dolarlık anlaşma yaptığı anlaşıldı. ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 2004'ten bu yana şirketlere 43.8 milyar dolar ödediği kaydedildi.