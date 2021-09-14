Talha Yıldızeli işletmesinde dünya mutfağına yer veriyor

İşletme sahibi Talha Yıldızeli dünya mutfağını işletmesine getirerek müşterilerine daha iyi bir hizmet sunduğunu ve seçenekleri arttırdığını söyleyerek devam etti

"İşletmemiz son derece yeniliğe açıktır. Kafeye gelen müşterileri her zaman en iyi şekilde ağırlayarak buradan memnun ayrılmalarını sağlarız. Gerek kaliteli personel kadromuz ile gerekse yemeklerimiz ile bu memnuniyeti destekleriz. Dünya mutfağına özgü yemekleri, işletmemizde son derece kaliteli bir şekilde yaparak müşterileri adeta yurtdışında yemek yiyormuş havası veriyoruz.

Japon mutfağının vazgeçilmezi olan Sushi, kafemizde oldukça rağbet görmektedir. Pirinç lapasının, deniz ürünleri ve sebzeler ile bir arada servis edilmesidir. Deniz mahsulleri tüketmeyen müşteriler için ekstra vegan olarak sadece sebzeler ile de sunulmaktadır.

Yine aynı şekilde İtalya'ya özgü birçok pizza çeşitleri mevcuttur. Caprise Pizza, Margarita, Chicken Pizza, Pepperoni, Mista, Quatro Formaggi, Robespierre ve vejetaryan ile veganlara özgü pizza çeşitleri bulunmaktadır. Yine aynı ülkenin sevilen yemeği makarna çeşitleri Fettuchini, Penne Arabiata, Ravioli gibi soslu makarnalar menüde yer almaktadır.

Meksika kökenli Quesedilla yemeği orijinalinde sadece peynirle yapılan bir üründür. İşletmemizde veganlar için çok popüler olan bu yemek aynı zamanda tavuk ve et ile yapılarak servis edilmektedir. Kullanılan et parçaları özel olarak marine işlemiyle tatlandırılarak, içerisine sote sebzeler, kaşar peyniri, salsa, Quecamole ve eksi kremayla sonlandırılarak tortilla ekmeklerinin arasında servis edilir. Vejetaryan müşterilerimiz için ise mevsim sebzelerini kullanarak servis etmekteyiz.

Tatlı çeşitlerinde ise İtalya'nın en sevilen tatlısı Tiramisu menümüzde bulunmaktadır. Orijinal tarifine uygun mascarpon peyniri kullanılarak yapılan tatlı, kafeye gelen müşterilerin sıkça tercih ettiği bir üründür. Kekinin yumuşaklığı, peynir kreması ve üzerinde kakaonun buluştuğu bu tatlı oldukça rağbet görmektedir.

İşletmemizde Dünya Gastronomilerinden yemekler çıkartarak müşterilere değerli olduğunu hissettirmek temel ilkemiz. Bu doğrultuda ilerleyerek daha fazla çeşide ulaşmak istiyoruz." dedi.