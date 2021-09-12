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    Manisalı antrenör Buse Görer en mutlu gününde hayattan koptu

    Manisa'da yüzme antrenörlüğü yapan Buse Görer, geçtiğimiz hafta sevgilisi Hakkı Altınbilek ile Kapadokya'ya gitti. Erkek arkadaşından evlilik teklifi aldı. Ancak dönüşte geçirdiği kazada yaralandı. Kurtarılamadı.

    Veda Buse’si

    Manisa'da yüzme antrenörlüğü yapan Buse Görer, geçtiğimiz hafta sevgilisi Hakkı Altınbilek ile Kapadokya'ya gitti. Altınbilek, romantik bir şekilde Buse'ye evlilik teklif etti.

    Hayatının teklifine "Evet" diyen Buse'nin ayakları yerden kesildi. Ancak ikili Manisa'ya dönerken trafik kazası geçirdi. Altınbilek yaralanırken Buse hayatını kaybetti. Genç kız önceki gün toprağa verildi.

    Baba İsmet Görer ve anne Serap Akdağ sinir krizi geçirdi. Buse'nin ikizi Beste'nin feryatları ile yürekleri deldi. Namazın ardından Buse Görer'in cenazesi, Kırtık Asri Mezarlığı'na defnedildi.

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    Haberler Yaşam Manisalı antrenör Buse Görer en mutlu gününde hayattan koptu
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