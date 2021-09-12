Kocaeli'de cani adam boşandığı eşinin peşini bırakmadı! Akrabalarına baltayla saldırdı

Kocaeli Darıca'da yaşayan iki çocuk annesi Sema Aytekin, iki yıl önce kendisini aldattığını öğrendiği eşi Ramazan Avalmaz'a boşanma davası açtı. Boşanma haberini alan Avalmaz, Aytekin'i darp etti.

Talihsiz kadın, yakınlarının evlerine sığındı. Ancak Aytekin, eski eşinin gazabından yine kurtulamadı. Avalmaz, Aytekin'in birlikte yaşadığı akrabalarına baltayla saldırdı, bazıları ağır yaralandı. Aytekin'in öz oğlu Ege Avalmaz (13), iki yılın ardından birlikte yaşadıkları evlerine dönen annesine bıçakla saldırdı. Aytekin, bu saldırıda kasıklarından ve karnından defalarca bıçaklandı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, tedavilerinin ardından eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. Ancak Avalmaz, karara uymayarak Aytekin ile birlikte aldıkları evde kendisi ve iki çocuğuyla yaşamaya devam etti. Avalmaz'a elektronik kelepçe takıldı.

Başka bir eve yerleşmesi gerektiği, aksi takdirde iki çocuğun devlet koruması altına alınacağı bildirildi.

Bulut YAMANDAĞ