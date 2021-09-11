Son dakika: Balıkesir'de korkunç olay! Zincirleme kazada genç kadın yanarak can verdi

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kısmında gece saatlerinde zincirleme kaza yaşandı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Susurluk yolu üzerinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
3 aracın karıştığı trafik kazasında Zehra Çolak idaresindeki 34 DJV 739 plakalı otomobil, otoyolun Ortaca Mahallesi mevkisinde Sabri Serdar Karışma yönetimindeki 45 V 9693 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı. O esnada yangın çıkan araca bakmak için kamyondan inen Sabri Serdar Karışma'ya da Ali İhsan Teceren'in kullandığı 45 Y 6365 plakalı otomobil çarptı.