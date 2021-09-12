Ankara-İzmir seferini yapan yolcu treni otomobile çarptı (Yaşam haberleri)

Ankara-İzmir seferini yapan yolcu treni Manisa'da Osman Dilek (77) idaresindeki 45 AV 717 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Otomobil, trenin çarpması sonucu raylarda yaklaşık 300 metre sürüklendi. Araç adeta paramparça oldu. Ancak bir mucize yaşandı. Araçta sıkışan Osman Dilek, olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Burnu bile kanamayan Dilek, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Vücudunda tek bir kırık bile olmayan Osman Dilek, "Verilmiş sadakam varmış" dedi.

211 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 211 milyon 600 bin 51 lira devretti. 5 bilenler 62 bin 777'şer, 4 bilenler 807'şer, 3 bilenler 72'şer, 2 bilenler ise 9'ar lira ikramiye alacak.

YETER ARTIK!

Düzce Cumayeri'de Özlem Kılıç, eşini terk ederek annesi Gülfidan Key'in (53) evine yerleşti. Hasan Kılıç (25), boşanma davası öncesi eşinin yanına giderek barışma teklif etti. Özlem Kılıç ise kabul etmedi. Sinirlenen koca, eşi ve kayınvalidesini bıçakladı. Kılıç, hayatını kaybetti. Key ise ağır yaralandı. Kaçan katilin yakalanması için çalışma başlatıldı.

EŞİNİ DE FALAKAYA YATIRMIŞ

Kayseri'de bir kargo şirketinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Erkan T. (33), maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırdı. Gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı. Erkan T.'nin eşi H.T'nin ifadesi ortaya çıktı: Eşim, zaman zaman beni de falakaya yatırdı.

LONDRA'DA PROTESTO

Londra'da yapılan Ulusal Televizyon Ödülleri gecesinde, Oprah Winfrey'in Prens Harry ve Meghan Markle yaptığı röportajı da gösterildi. Görüntüler ekrana yansıdığında, seyirciler yüksek sesle yuhalayıp ıslıklamaya ve alay etmeye başladı. Prens Harry ve Meghan Markle, büyük bir şok yaşadı.

COVİD GORİLDİ

ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'daki hayvanat bahçesinde, bir goril sürüsünde öksürük, burun akıntısı ve iştahsızlık gibi belirtiler görüldü. "Batı Afrika Düzlük Gorili" türündeki gorillerden alınan ağız ve burun sürüntüsü ile dışkı numunesi Georgia Üniversitesi'ne götürüldü. Numunelerin pozitif çıktığı belirtildi. Sürekli birbirini öpen 13 gorile hastalığın bulaştığı belirtildi. Diğer goriller de karantinaya alındı.

YÜZ YÜZE SEVİNÇ

Van Erciş Cumhuriyet İlkokulu'nun 4'üncü sınıf öğrencisi Eylül Ecrin Özkul, yüz yüze eğitimin başlamasının ardından mutluluğunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile paylaştı. Özkul, Bakan Koca'ya teşekkür mektubu yazarak, duygularını aktardı: "Ben arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özledim. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla okulumuza başladık. Size teşekkür ediyorum."