İzmir'de kuzen vahşeti! Önce bıçakladı sonra başını ezdi

İzmir Buca'da Mustafa E. (44), tartıştığı kuzeni Serkan E.'yi (32) bıçakladıktan sonra başını sert cisimle ezerek öldürdü.
Olay, Laleli Mahallesi 425 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Mustafa E. ile evli ve ikiz kız çocuğu babası kuzeni Serkan E. arasında tartışma çıktı.
BIÇAKLADIKTAN SONRA BAŞINI EZİP KAÇTI
Tartışmanın büyümesiyle Mustafa E., Serkan E.'yi bıçakladıktan sonra başını sert cisimle ezdi ve kaçtı. Babasının Serkan E.'ye ulaşamayınca merak edip, saat 13.00 sıralarında evine gitmesiyle olay ortaya çıktı.
Kapıyı açan baba, oğlunu kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Serkan E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.