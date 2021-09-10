İzmir Buca'da 30 yıllık kuyumcu kezzaplı saldırı sonucu sol gözünü kaybetti

KAÇARKEN KIYAFETLERİNİ ÇIKARIP ÇÖPE ATMIŞ

Saldırının ardından polis ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada, şüphelinin şapka ve maske taktığı, olay sonrası ara sokakta üzerini değiştirdiği ve kıyafetlerini çöpe attığı belirlendi. Saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma sürüyor.