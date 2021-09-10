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    • Yaşam
    • 10.09.2021 16:34
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    • 10.09.2021 16:38
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    İzmir Buca'da 30 yıllık kuyumcu kezzaplı saldırı sonucu sol gözünü kaybetti

    İzmir Buca'da 30 yıldır kuyumculuk yapan 48 yaşındaki İsa Tatlı, tanımadığı bir kişinin kezzaplı saldırısı sonucu sol gözünü kaybetti. Olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    DHA
    Ne olduğunu anlayamadı bu hale geldi

    Olay, 2 Temmuz'da, Yiğitler Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. İş yerinin önünde oturan 30 yıllık kuyumcu İsa Tatlı, kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin kezzaplı saldırısına uğradı.

    Tatlı'nın bağırışlarının ardından şüpheli, olay yerinden kaçtı. Tatlı, üzerindeki tişörtü çıkarırken, çevredeki esnaf tarafından hastaneye kaldırıldı. Uzun süren tedavisinin ardından sol gözünü kaybeden Tatlı'nın vücudunun çeşitli yerlerinde de yanıklar oluştu.

    KAÇARKEN KIYAFETLERİNİ ÇIKARIP ÇÖPE ATMIŞ
    Saldırının ardından polis ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada, şüphelinin şapka ve maske taktığı, olay sonrası ara sokakta üzerini değiştirdiği ve kıyafetlerini çöpe attığı belirlendi. Saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma sürüyor.

        "KİMSEYLE HUSUMETİM YOK"
        Şüphelilerin yakalanmasını isteyen İsa Tatlı, "2 Temmuz'da dükkanımın önünde otururken, hiç tanımadığım biri yüzüme kezzap atarak, beni yere düşürmeye çalıştı ardından soygun girişiminde bulundu.

        Bağırışlarımın ardından panik yaparak kaçtı.

        Olayın ardından sol gözümü kaybettim.

            5 gün Bozyaka, 4 gün Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördüm ve tedavim hala sürüyor.

            Evden çıkarken korkarak çıkıyorum çünkü tanımadığım bir insan tarafından saldırıya uğradım.

            Kimseyle bir husumetim yok, burada 30 yıllık esnafım, kuyumculuk yapıyorum.

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                Haberler Yaşam İzmir Buca'da 30 yıllık kuyumcu kezzaplı saldırı sonucu sol gözünü kaybetti
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