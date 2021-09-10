98 yaşındaki Sariye ninenin Başkan Erdoğan sevgisi: Benim hükümetim benim Cumhurbaşkanım

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan 1 çocuk 2 torun sahibi Sariye Kosifoğlu, 15 yıldır Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını ve gazetelerde çıkan haber kupürlerini biriktirip kendi arşivini bir defterde topladı.
Ailesi ve çevresinde Başkan Erdoğan'a olan sevgisi ve hayranlığı ile bilinen Rizeli Kosifoğlu'nun hayali ise Başkan Erdoğan'ı görmek.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORUM"
Yıllardır gazetelerde çıkan haber kupürlerini tek tek kesip deftere yapıştırarak kendi arşivini oluşturan Sariye nine, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum.
Efendi adam, onu candan ciğerden seviyorum. Onu görmek çok isterim ama nasıl olabilir. Benim yanıma nereden gelecek. Ben hastayım o benim yanıma gelir mi? Erdoğan, benim hükümetim benim Cumhurbaşkanım. Cumhurbaşkanımız çok iyi adam, seven sevilen biridir. Annesi de çok hanım bir kadındı. Ne yapmadı! Fakir fukarayı aldı yerleştirdi. Güzel güzel çalışıyoruz işte" diye konuştu.