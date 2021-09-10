98 yaşındaki Sariye ninenin Başkan Erdoğan sevgisi: Benim hükümetim benim Cumhurbaşkanım





SÜPER NİNE OLARAK BİLİNİYOR

Aytekin Kosifoğlu, annesinin Arhavi'de yaşadığı dönemde çevresinin kendisini 'Süper Nine' olarak bildiklerini söyleyerek "Annem bir de çok hayırseverdir. Çok çocuğu okutmuş. Okuttuğu çocuklar bazen kendisini ziyarete gelir; öğretmeni var savcısı, doktoru var. Babamla birlikte Arhavi'den Samsun'a geldiler. Annemi Arhavi'de adıyla kimse bilmez. Oradaki adı Süper Ninedir. Sariye Kosifoğlu de, o kim derler. Süper nine desene derler. Hala yaşamın içindedir. 15 yaşında genç kız gibi hala yaşama sevinç içinde. Onu hayata bağlayan husus da bu zaten. Yaşama sevincini kaybetmemesi, moralini hiç bozmaması. Hala gündemi takip eder" ifadelerini kullandı.

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