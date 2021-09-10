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    • Yaşam
    • 10.09.2021 10:26
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    • 10.09.2021 10:37
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    Araç kullanırken annesinin vefat haberini aldı kaza yaptı

    İstanbul Kağıthane'de talihsiz bir olay yaşandı. Araç kullanırken annesinin vefat haberini alan sürücü otomobilin kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kazayı hafif yaralarla atlatan sürücü hastaneye kaldırıldı.

    DHA
    Araç kullanırken en acı haberi aldı

    Kaza dün saat 10.00 sıralarında Nurtepe Osman Paşa Caddesi'nde meydana geldi.

    Otomobiliyle giden sürücünün telefonu çaldı. Gelen telefonda annesinin vefat haberini alan sürücü kullandığı otomobilin kontrolünü kaybetti.

    Karşı şeride geçen otomobil park halindeki kamyonete çarparak durdu. Kazayı görüp yardıma koşanlar sürücüye yardım etmek istedi. Otomobilin kilitli kapıları açılmayınca durum itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

    "ANNEMİN VEFAT HABERİNİ ALDIM NASIL OLDU BİLMİYORUM"
    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü otomobilden çıkarırken, sağlık ekipleri hafif yaralı kişiye müdahalede bulundu. Kaza yapan sürücünün vatandaşlara "Otomobil kullanırken annemin vefat haberini aldım. Kaza nasıl oldu bilmiyorum" dediği öğrenildi.

        "İNDİĞİNDE ŞOKTAYDI"
        Daha sonra ambulansa alınan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası sürücüye yardım eden kişi, "İndiğinde şoktaydı, otomobilin kapısı açılmıyordu.

        Dediğine göre annesini kaybetmiş o anda haber almış. Bu haberle kaza yapıyor" diye konuştu.
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