Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.09.2021 09:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.09.2021 09:31
    ABONE OL

    Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayı nedir, yapılacak ibadetler neler, hangi dualar okunur? Önemi…

    Müslüman alemi gündemde sıklıkla Safer ayı ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Muharrem ayının sona ermesinin ardından Hicri takvime göre ikinci önemli ay olan Safer ayının neden bela ayı olarak nitelendirildiği, önemi gibi bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki Safer ayı nedir, yapılacak ibadetler neler, hangi dualar okunur? Tarihte acı şeylerin yaşandığı ve Müslüman vatandaşların sıkıntılar çektikleri Safer ayı ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Safer ayı ne zaman başlıyor?

    Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayı nedir, yapılacak ibadetler neler, hangi dualar okunur? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Muharrem ayından sonra gelen ikinci ay Safer ayı ile ilgili bilgiler Müslüman vatandaşlar tarafından merak konusu oldu ve neden bela ayı olduğu, tarihte neler yaşandığı gibi konular da araştırma konusu oldu. İşte tüm detaylar...

    SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre 8 Eylül safer ayı olarak idrak edilecek, 6 Ekim'de bitecek.

    SAFER AYI NEDİR?

    Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.

    Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

    NEDEN BELA AYIDIR?

    Safer ayı geçmişte bazı felaketlerin gerçekleştiği bir zaman dilimi olarak ta inanılmaktadır. Bu ayın bela ve musibet ayı olarak bilinmesinin sebebi şöyle olmalı. Hz Allah Ad kavmini şiddetli bir kasırga ile Safer ayının son çarşamba günü sekiz gün süren bir musibet göndererek cezalandırmış ve hepsini helak etmiştir. Ad kavmi ise kendilerinin helak olmasına sebep olan günahlar işlemiş ve cezayı hak etmişlerdir. Hz Allah'ta onlara Safer ayında azap gönderdi ve cezalandırmış oldu. Bu ve benzeri cezalandırma olayları Safer ayında gerçekleşmiştir. Hz Allah (c.c) buyuruyor ki: "Gerçekten biz uğursuzluğu süre gelen bir günde onlar üzerine şiddetli bir kasırga yolladık."(Kamer 19 ayet) Başka bir ayette ise Allah'ımız " Bundan dolayı biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o uğursuz günlerde soğuk bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha çok rüsvay edicidir. Onlara yardım da edilmez."(Fussilet 16 ayet)

        Efendimize safer ayının son çarşambasından sorulunca buyurdular ki: "Mevla Teala Firavun ve kavmini o gün cezalandırmıştır. ve suda boğmuştur. Ad ve Semud kavmini de yine o gün helak etmiştir." diye buyurdu. İbni Abbasın rivayetine göre: Hangi bir millete azap gelirse mutlaka çarşamba günü gelmiştir. Ve dağlar yaratıldığı için çok ağırlık konmuştur. Yalnız senenin içinde bir çarşamba vardır o da senenin bütün günlerinin içinde en çetin en sıkıntılı geçen günü Safer ayının son çarşamba günüdür.

        Ferududdin-i Nakşibendi hz. buyuruyor ki: Gökten" üçyüz yirmi bin" senelik bela Safer ayının son çarşamba gecesi yağıyor.

        OKUNACAK DUALAR NELER?

        Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde, yani salı gecesi kılınacak namaz şu şekildedir; İSLÂM' aleminde gece günden önce gelir. Yani Cuma günü, Perşembe Günü akşam ezanı okunması ile girmektedir. Perşembe gecesinden şu ibadetler yapılır;

        1 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi

        2 Rekât : Fatiha'dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi

        3 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi

        4 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi

        Selam verdikten sonra:

        7 defa "Estağfirullah El Azimé

        11 defa "Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası okunur.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bilim Kurulu üyeleri milyonların merak ettiği soruları cevapladı!
        Haberler Yaşam Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayı nedir, yapılacak ibadetler neler, hangi dualar okunur? Önemi…
            SON DAKİKA