İstanbul'da balık haline boy yasağı baskını: 8 ton 795 kilogram balığa el konuldu

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca yaptığı açıklamada, "Halde ve perakende satış noktalarında boy yasaklarına bakıyoruz. Boy yasaklarına bakma sebebimiz; sürdürülebilir balıkçılık için bizden sonraki nesillerin de balık yiyebilmesi, balıkçılık faaliyetini yürütebilmesi. Gelecek nesillerin balıkları sadece internet ve müzede görmemesi için, balıklara mutlaka bir kere üreme fırsatı vermemiz gerekiyor. Su ürünleri halinde denetim yaptık, boy yasaklarına uymayanlara el koyduk. Mülkiyeti kamuya geçti. Bugünkü el koyduğumuz 8 ton balık, Çocuk Esirgeme Kurulu, Kızılay, Darülaceze gibi sosyal yardım kuruluşlarına paylaştırılacak. Vatandaşlarımız küçük boyda balık almasınlar, balıkçılarımız da küçük boyda balık satmasınlar. Biz küçük boyda balık almazsak balıkçılar da küçük boyda balık tutmaz. Balıkçılar da küçük boyda balık tutmazsa gelecek nesillerin de kendi çocukları da babalarından kalma mesleği, çocukları da yapar" dedi.

"BALIK BİZİM MİLLİ SERVETİMİZ"