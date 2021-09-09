Adana’da uzi tabancalı baskın! Kız meselesinde kan aktı





Ancak Hüseyin D.'nin ağabeyi İsmail D.'nin iki yıl önce Ali ile ağabeyi Ahmet B.'yi tabancayla yaraladığı, gözaltına alınıp tutuklandığı bildirildi. İki aile arasında yeniden husumetin başladığı, Ahmet B.'nin kardeşlerinin de geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıktığını öğrendikleri İsmail D.'nin evine gittikleri belirtildi.



Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis, yapılan baskında Y.B.'yi yakaladı. Emniyete götürülen Y.B.'nin, ifadesinde, "Barış sağlanmasına rağmen ağabeylerimi yaraladılar. Bunun üzerine tehdit mesajları göndermeye devam ettiler. Biz de ağabeyim Ali B. ile birlikte evlerine gittik. Her ihtimale karşılık da yanımıza silah aldık. Hüseyin ile İsmail D. bize 'Ecelinize mi susadınız? Gidin buradan' diye bağırıp, küfretti. Sonra İsmail D., elini beline götürünce silah çıkaracağını zannedip ateş açtık" dediği öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adreslerinde bulunmayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.