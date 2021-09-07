Rimena Giyim 2021 Sonbahar-Kış Kreasyonunda iddialı

Yeni sezonda insanları nelerin beklediğini merak edenler için dolaplarında mutlaka bulunması gereken bazı parçaları açıklayan Rimena Giyim baş tasarımcısı Abdulselam Dalmış, "Yaz mevsiminin sıcaklığını yavaş yavaş geride bıraktığı ve sonbaharın serinliğini hissetmeye başladığımız bu günlerde trençkotlar, en fazla kullanacağımız kıyafetlerin başında yer almaktadır." dedi. Mevsimler arası geçişlerin imdada yetişen, kurtarıcı kıyafeti olan trençkotun yalın ve şık bir görüntü sağlayan özelliği nedeni ile mutlaka dolaplarda yer alması gerektiğini söyleyen Dalmış, "Pandemi ile birlikte hayatımızda daha fazla yer almaya başlayan canlı dersler, sosyal medyadaki canlı yayınlar, internet üzerinden gerçekleştirilen toplantı ve konferanslar esnasında herkes için kurtarıcı vazifesi görecek bir ayrıntıyı paylaşmak istiyorum." dedi.

Önümüzdeki sezon, kare omuz detaylı parçaların ve sıradan yuvarlak parçaların yerlerini üçgen kollara bırakacağını belirten Dalmış, "Kalın omuzların tamamlayıcısı, vatka detaylar bilhassa omuzu düşük duran bayanlar için harika bir seçim olacak." dedi. Belirgin omuzların güçlü ve cesur bir imaj oluşturduğunu belirten Dalmış, "Kadınların, ben böyle bir kıyafeti giymem, giyemem diyerek önyargıda bulunmamaları gerekir" dedi. Yeni sezonda romantizmden hoşlananlar için bohem stilinin ön plana çıktığını ifade eden Dalmış, "Tarzınızı konuşturmak, farklılığınızı ortaya koymak için elbiselerinizi western botlar ve kemerler ile kombinleyebilirsiniz." dedi.

Sezonun iddialı renginin her zamanki gibi kırmızı olacağını söyleyen Dalmış, "Bizler Rimena Giyim olarak yeni sezona gerek kıyafet seçimlerimiz gerekse renk seçimlerimiz olarak oldukça iddialı bir şekilde hazırlandık. Müşteri memnuniyeti için elimizden gelenin en iyisini yapmaya ekip olarak hazırız." dedi.