Balık avı mevsimi bereketli başladı! Esnaf ve vatandaşın yüzü gülüyor





"İNŞALLAH BU SEZON HAMSİYE DOYACAĞIZ"

Samsun'un Atakum ilçesinde balıkçılık yapan Emrah Cenikli, sezonun güzel başladığını belirterek, "Özellikle istavrit, mezgin ve barbun gibi küçük balıkların başlangıcı çok iyi oldu. Yine hamsi ve palamutta ara ara geliyor ama ilerleyen günlerde daha bol geleceğini düşünüyoruz. 15 Eylül'le trol ve gırgırların da serbest olmasıyla av daha geniş olacak ve bu durum tezgahlara yansıyacak.