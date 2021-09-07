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    • Yaşam
    • 07.09.2021 17:19
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    • 07.09.2021 17:20
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    Çöp evdeki kadının cansız bedeni bulundu! Sebebi "normal ölüm"

    Ankara'da akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kadın kendisine ait olan çöp evde ölü olarak bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan ilk belirlemelere göre S.A.’nın vefat sebebi “normal ölüm” olarak değerlendirdi. Kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek otopsi raporuyla netleşecek. Haberin detayları...

    İHA
    Çöp evdeki kadın ölü olarak bulundu

    Olay, öğlen saat 14.00 sularında Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. İddialara göre akli dengesi yerinde olmayan S.A.'nın (50) kendisine ait olan çöp evinden kokular geldiğini duyan bina sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu.

    Olay yerine intikal eden polis ekipleri, girdikleri evde S.A.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan ilk belirlemelere göre S.A.'nın vefat sebebi "normal ölüm" olarak değerlendirilse de, kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporuyla netleşeceği belirtildi. Öte yandan belediye ekiplerince söz konusu evde temizleme çalışmaları başlatılarak çöpler tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Çöp evdeki kadının cansız bedeni bulundu! Sebebi "normal ölüm"
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