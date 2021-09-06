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    Yük treni, işçi servisine çarptı 6 kişi can verdi: Makinistin paylaşımı ise büyük tepki çekti

    Yük treni, işçi servisine çarptı. 6 kişi can verdi. Makinistin paylaşımı ise büyük tepki çekti: Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için. Makinistle ilgili soruşturma başlatıldı.

    Psikopat makinist!

    Tekirdağ Ergene'ye bağlı Velimeşe'de kapalı bariyerlerden geçmek isteyen Bilal Küllü idaresindeki servise, yük treninin çarpması sonucu 6 işçi hayatını kaybetti.

    Ölenlerden Suzan Aksoy (37) ve ağır yaralı kurtulan eşi Halil Aksoy'un (44) 9 ay önce İstanbul'dan Çorlu'ya taşınıp, 3 çocuklarıyla birlikte yeni bir hayat kurdukları ve aynı fabrikada birlikte çalıştıkları ortaya çıktı.

    Öte yandan İzmir'de TCCD'de görevli makinist M.A.K. ise kazanın sosyal medyadaki haberinin altına, "Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için" yorumunu yaptığı ortaya çıktı. Makinistle ilgili soruşturma başlatıldı.

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