Gözünü kaybeden Buse, öğrenme isteğiyle örnek oldu

Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da PKK tarafından terör saldırısı düzenlendi. 29 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi de yaralandı. O zaman 4,5 yaşında olan Buse Şenses ve annesi Şenay Şenses, kırmızı ışıkta bekleyen servis aracının içindeydi.

Patlama sonrası kafasından ağır yaralanan Buse, görme yetisini kaybetti. Kızlarının tedavisi için devlet desteğiyle İngiltere'ye giden aileye geç kaldıkları söylendi. Şimdi 10 yaşında olan Buse, tüm zorluklara rağmen 5 yılda Braille alfabesiyle okuma yazmayı, piyano çalmayı ve resim yapmayı öğrendi.

ÇOK ZEKİ BİR KIZ

O saldırıda yaralanan anne Şenay Şenses, kızıyla gurur duyduğunu söyledi. Şenses, "Buse'de hırs var. Sınıfta özellikle arkadaşlarından üstün olmak için her şeyi yapıyor. Çok zeki bir kız, dinlediğini algılayan bir çocuk. Dinleyerek birçok şeyi yapıyor" dedi. Buse Şenses de ortaokula başlayacağı için heyecanlı olduğunu belirtti.

KONSER VERMEK İSTİYORUM

Buse Şenses, "İyi bir piyanist olmak istiyorum, hem Cumhurbaşkanlığı salonunda hem de yurt dışında konser vermek istiyorum" dedi.