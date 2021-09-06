Evlenmediği için babasının tinerle yaktığı 13 yaşındaki Amara, kimsesizler mezarlığına defnedildi

Amara'nın çığlıklarının duyulmaması için yüksek sesle müzik açan Ahmet Mohammad Dwla, diğer kızını da alarak evden kaçtı. Komşuların ihbarıyla kapıyı kırarak eve giren sağlık ekipleri, Amara'yı hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Amara, kurtarılamadı.