Evlenmediği için babasının tinerle yaktığı 13 yaşındaki Amara, kimsesizler mezarlığına defnedildi

Olay, 2 Eylül'de Şıhmaksut Mahallesi'nde meydana geldi. Filistin asıllı Suriye uyruklu Ahmet Mohammad Dwla, kızları Amara (13) ve Lamur Dwla (12) arasında tartışma çıktı. İnşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan Ahmet Mohammad Dwla, evlenmek istemeyen kızı Amara'yı dövdükten sonra banyoda üzerine tiner dökerek ateşe verdi.
Amara'nın çığlıklarının duyulmaması için yüksek sesle müzik açan Ahmet Mohammad Dwla, diğer kızını da alarak evden kaçtı. Komşuların ihbarıyla kapıyı kırarak eve giren sağlık ekipleri, Amara'yı hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Amara, kurtarılamadı.
Amara'nın ambulansta kendisini babası ile kardeşinin yaktığını söylemesi üzerine Ahmet Mohammad Dwla ile Lamur Dwla'yı yolda yürüdükleri sırada gözaltına alındı.