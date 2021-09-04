Evlenmek istemeyen 13 yaşındaki kızını tinerle yakan baba tutuklandı, diğer kızı devlet korumasına alındı

Kapıyı kırıp içeri giren komşuları tarafından çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Amara Dwla doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Amara Dwla'nın, hastaneye götürülürken babası ve kız kardeşinin ismini verdiği ortaya çıktı.