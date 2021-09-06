E-nabız, e-devlet, Hayat Eve Sığar ile Covid 19 aşı kartı alma ekranı! Aşı kartı nasıl çıkartılır?

Tüm illerden vatandaşlar yoğun bir şekilde Aşı kartı nasıl çıkartılır? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Koronavirüs salgını ile mücadele ederken aşılama büyük önem taşıyor ve hala olmayanlar için Cumurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantı'sında yeni kararlar alındı. 6 Eylül itibariyle covid 19 aşısısını olmayanlar her hafta PCR testi yaptırmak zorunda. Peki aşı olunduğu nasıl gösterilir, E-nabız, e-devlet, Hayat Eve Sığar ile Covid 19 aşı kartı alma ekranına nasıl ulaşılır?
AŞI KARTI NEDİR?
Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği, iki doz aşısını olmuş vatandaşları kapsıyor. Sunulan sistemlerden elde edilen aşı kartı yurt dışı seyahatlerinde kullanılabiliyor ve Güvenli Turizm logosu yer alıyor.
Kimlik kartının üzerinde yer alan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor, İngilizce ve Türkçe olarak ekranda, "Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve Z12345678 pasaport numaralı, 'x kişisine aittir. Bu kimlik 20.05.2021 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur" ifadeleri bulunuyor.
HAYAT EVE SIĞAR HES UYGULAMASI İLE AŞI KARTI NASIL ALINIR?
HES uygulamasına giriş yaptıktan sonra öncelikle pasaportunuzun hesabım bölümünden tanımlanması gerekiyor. Ardından 'Pasaportlarım'a gelerek ekle tuşu seçip pasaport numarası girmeniz gerekiyor. Ana ekrana dönerek 'Kovid-19 aşı bilgilerim' kutucuğu seçin.
Gelen ekrandan 'Aşı kartlarımı' tıklayıp ardından ekranın en altına gelen 'Aşı kartı oluştur' seçeneğini tıklayın. Bu işlemin ardından aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alması isteniyorsa seçim yapılarak devam edilecek. Eğer seçim yapmadan devam edilirse kart kayıt olunan mevcut kimlik bilgileriyle oluşturulacak.