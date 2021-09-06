E-nabız, e-devlet, Hayat Eve Sığar ile Covid 19 aşı kartı alma ekranı! Aşı kartı nasıl çıkartılır?

Tüm illerden vatandaşlar yoğun bir şekilde Aşı kartı nasıl çıkartılır? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Koronavirüs salgını ile mücadele ederken aşılama büyük önem taşıyor ve hala olmayanlar için Cumurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantı'sında yeni kararlar alındı. 6 Eylül itibariyle covid 19 aşısısını olmayanlar her hafta PCR testi yaptırmak zorunda. Peki aşı olunduğu nasıl gösterilir, E-nabız, e-devlet, Hayat Eve Sığar ile Covid 19 aşı kartı alma ekranına nasıl ulaşılır?