Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yer: Gaziantep... Önce darp etti sonra araçtan attı

    Gaziantep'te üç çocuk annesi Nuray Koçak (46) bir türlü peşini bırakmayan eski erkek arkadaşı tarafından tekme tokat dövülüp otomobilden atıldı. Koçak, "Kimsem yok. Üç çocuğumla ayakta kalmaya çalışıyorum. Bu adam beni öldürecek" dedi.

    Oto şiddet!
    Gaziantep'te kadına şiddetin bir değişik hali yaşasındı. Nuray Koçak (46) adlı üç çocuk annesi, 6 yıl önce eşinden boşandı. Çocuklarıyla yaşamaya başladı. Bu sırada Hasan S. adlı kişiyle tanıştı. Yeniden evlenip yuva kurmak isteyen kadın, bir süre sonra bu adamın şiddetlerine maruz kaldı. Sonunda dayanamayıp ayrıldı. Ancak Hasan S., peşini bırakmadı. Üç gün gönce Şahinbey ilçesinde parkta yürürken karşısına çıkan Hasan S'nin "Seni evine bırakayım" ısrarı üzerine arabasına bindi. Ancak aracın kapılarını kilitleyen dayakçı erkek arkadaşı, kendisine şiddet uyguladı. Sonra da farklı istikamete girerek yola attı. Ağır yaralanan kadın, feryat edince, geri dönüp aldı. Hastanenin önüne bırakıp kaçtı. Ağır yaralı kadın, "Artık bu adamı benden uzaklaştırmalarını istiyorum. Yaptığının cezasını çeksin. Benim kimsem yok diye ölmek zorunda değilim" diye ağladı.



    Nuray Koçak, "Kimsem yok. Üç çocuğumla ayakta kalmaya çalışıyorum. Bu adam beni öldürecek" diyor.



    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Filenin Sultanlarına tebrik
    Haberler Yaşam Yer: Gaziantep... Önce darp etti sonra araçtan attı
        SON DAKİKA