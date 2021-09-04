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    • Yaşam
    • 05.09.2021 01:43
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    • 05.09.2021 01:44
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    Giresun'da vahşet! Kedileri katlettiler

    Giresun'da görenleri dehşete düşüren bir olay yaşandı. Şebinkarahisar ilçesinde iki kedi yavrusu, birinin başı ve bacakları, diğeri de çeşitli yerlerinden kesilmiş halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kedileri katlettiler!

    Giresun'un Şebinkarahisar'da iki kedi yavrusu, birinin başı ve bacakları, diğeri de çeşitli yerlerinden kesilmiş halde ölü olarak bulundu.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Edinilen bilgiye göre PTT caddesindeki bir ara sokakta birinin başı ve bacakları kesilmiş iki kedi yavrusu ölü olarak bulundu. Hayvan severlerin sosyal medyadan duruma tepki göstermesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Giresun Valisi Enver Ünlü, Şebinkarahisar'da yaşanan üzücü olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek konuyu takip ettiklerini ve olayın faillerinin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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    Haberler Yaşam Giresun'da vahşet! Kedileri katlettiler
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